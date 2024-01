Wartsila: oggi lavoratori entrati normalmente in fabbrica

Stamani i lavoratori della Wartsila si sono regolarmente presentati ai cancelli e sono entrati in fabbrica come qualunque altro giorno, anche se la produzione va scemando con il passare del tempo. Dall'azienda non ci sarebbero state comunicazioni particolari se non quelle di routine e ordinarie. Intanto i sindacati si sarebbero accordati per convocare una assemblea con i lavoratori già venerdì prossimo, 12 gennaio. Sarebbe anche stato fissato un orario, le 14. Al termine, l'intenzione sarebbe quella di incontrare i parlamentari del Fvg. Il 15 gennaio, invece, è già convocato il tavolo ministeriale per elaborare un Accordo di programma: il governo sarebbe intenzionato ad andare avanti nonostante l'assenza di Wartsila. Non è ancora ben chiaro chi vi parteciperà.