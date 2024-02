Wall Street in calo, sale l'attesa per i conti di Nvidia

Wall Street procede negativa in attesa della trimestrale di Nvidia, che annuncerà i suoi risultati dopo la chiusura di Wall Street. Il Dow Jones perde lo 0,10% a 38.518,84 punti, il Nasdaq cede lo 0,46% a 15.560,39 punti mentre lo S&P 500 lascia sul terreno lo 0,17% a 4.967,42 punti. Nvidia è in calo e i suoi titoli perdono l'1% dopo aver perso il 4% martedì. Per Nvidia e l'intero mercato il nodo da sciogliere con la trimestrale è verificare se il colosso dei chip riuscirà a centrare le stime sui ricavi e rassicurare sulla futura crescita nell'intelligenza artificiale generativa.