Von der Leyen, 'l'energia in Ue è cara, costa competitività'

"Siamo tornati ai livelli di prezzo dell'energia del pre guerra ma sono ancora strutturalmente più alti che in altre regioni del mondo e questo ha un impatto sulla nostra competitività". Lo ha detto la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen parlando del Green Deal. "Per ovviare a questo problema la direzione è chiara, dobbiamo investire in energia pulita europea, a basso prezzo, che sarà una cosa buona sia per il pianeta che per la nostra indipendenza energetica", ha aggiunto.