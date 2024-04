Von der Leyen, con unione capitali 470 mld investimenti privati

"È giunto il momento di trovare una soluzione sistemica che mobiliti l'immenso capitale privato europeo. E una parte essenziale di questa soluzione è il completamento dell'Unione dei mercati dei capitali", che potrebbe portare alla raccolta di "470 miliardi" di investimenti privati aggiuntivi. Lo ha detto Ursula von der Leyen intervenendo alla Plenaria del Pe. "Ora abbiamo un mandato chiaro per andare avanti su tre questioni vitali. Primo, armonizzare le norme nazionali su temi come l'insolvenza. Questo darà agli investitori la prevedibilità che Secondo, progetteremo e creeremo prodotti di risparmio transfrontalieri per gli investitori al dettaglio. Terzo, la Commissione è stata incaricata di rafforzare la supervisione a livello europeo dei più importanti operatori del mercato. La strada da percorrere è quindi chiara", ha sottolineato von der Leyen. "Se vogliamo finanziare la nuova rivoluzione industriale dobbiamo mobilitare il capitale privato europeo. È giunto il momento di trasformare la volontà politica in azione", ha sottolineato.