Vinitaly: Fvg presente con eccellenze, guarda a nuovi mercati

Garantire la presenza delle imprese vitivinicole a manifestazioni internazionali qual è Vinitaly è di fondamentale importanza per ampliare il mercato delle nostre aziende ed è una vetrina in termini di proposta come sistema regionale all'interno del comparto vitivinicolo. Nel futuro, l'orientamento è di guardare oltre i mercati consolidati per approdare verso nuovi mercati grazie anche a una serie di iniziative che offriranno alle imprese terreno fertile per aprirsi al nuovo. È il concetto espresso dai rappresentanti della Regione Fvg a Vinitaly, iniziativa curata anche dall'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale (Ersa) con degustazioni. Eccellenza, innovazione e tradizione sono le parole d'ordine con le quali la Regione, con l'Unione dei Consorzi Vini Doc del Fvg - Uni.Doc Fvg, si presenta al 56/o Vinitaly. Nel padiglione 6 del Fvg sono presentate altre due eccellenze oltre ai vini (Montasio Dop e San Daniele Dop) nell'idea che la regione deve proporsi in maniera unitaria. Sono 90 le imprese agricole con cantina di trasformazione in vino nell'area dedicata alla Collettiva regionale con altre 28 realtà vitivinicole che partecipano singolarmente con una propria postazione, ospiti del padiglione numero 6 della fiera, unificate così in una unica, grande Enoteca regionale con 470 etichette, il numero più alto tra le regioni al Vinitaly.