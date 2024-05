Vigliotti (Bei), 'la finanza è al servizio della sostenibilità'

"La finanza è al servizio della sostenibilità". È questo il messaggio della vice presidente della Banca europea per gli investimenti (Bei), Gelsomina Vigliotti, all'European innovation for sustainability summit organizzato da Eiis. "Sappiamo che gli investimenti in sostenibilità sono investimenti di grandi dimensioni dove sia le risorse pubbliche sia quelle private da sole non sono sufficienti per far fronte in una maniera completa al fabbisogno, quindi la finanza può svolgere un ruolo molto importante per catalizzare le risorse sui progetti che sono più sostenibili e soprattutto per introdurre nuove strumenti finanziari che possono favorire maggiori investimenti", spiega Vigliotti. "Vorrei sottolineare quanto sia importante fornire la finanza a quelle piccole imprese e start-up che sono forse le più innovative,", aggiunge la vice presidente citando un finanziamento fatto recentemente in "una start-up milanese che sta costruendo in Sardegna un sistema per lo stoccaggio di energia pulita attraverso la semplice trasformazione della CO2". Il contributo della Bei è quello di "fornire una finanza sempre più sostenibile", fare arrivare i capitali "al posto giusto al costo giusto" come banca pubblica che "non fa profitto".