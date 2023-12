Viaggi nel 8 dicembre, 7 milioni, 18% all'estero

Saranno circa 7 milioni gli italiani che, per il weekend lungo dell'8 dicembre, pernotteranno almeno una notte in strutture turistico-ricettive e case in affitto breve, con una spesa stimata di 2,7 miliardi. Il 75% dei casi non prevede un soggiorno di più di 3 giorni, con 2 pernottamenti. I numeri sono in linea con quelli dello scorso anno, anche se si registra una tendenza alla riduzione della spesa media. Le vacanze all'estero, invece, sono in aumento (dall'11% al 18%), soprattutto tra giovani, single e chi sceglie di trascorrere un periodo più lungo. Emerge dall'Osservatorio Turismo di Confcommercio, realizzato in collaborazione con Swg.