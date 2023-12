Vespa, icona del lifestyle, un brand da un miliardo di euro

La Vespa è conosciuta in tutto il mondo ed è un'icona lifestyle, un brand il cui valore continua a crescere ed è stato valutato da Interbrand oltre un miliardo di euro (+19%). "Il termine 'iconico' è spesso abusato, ma non c'è davvero altro modo per definire questo brand", ha commentato Manfredi Ricca, Global Chief Strategy Officer di Interbrand. "Vespa è un brand storico ma in continua evoluzione; è profondamente italiano e amato a livello globale; è premium e allo stesso tempo inclusivo". La due ruote del gruppo Piaggio è un marchio "desiderato e richiesto, ma mostra anche che può conquistare nuove arene oltre i confini della mobilità".