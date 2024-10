Vertice Sviluppo Lavoro Italia incontra assessore Lavoro Fvg

Sviluppo Lavoro Italia, l'ente in house del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, rinnoverà le attività sul territorio della regione Friuli Venezia Giulia nell'ambito del Programma nazionale Giovani, donne e lavoro che punta a promuovere il lavoro e le competenze, a favorire l'occupazione di giovani, donne e persone fragili e a modernizzare i servizi per il lavoro e le politiche attive. E' stato sancito nel corso di un incontro che il presidente e ad di Sviluppo Lavoro, Italia, Paola Nicastro, ha avuto a Trieste con l'assessore al Lavoro, Formazione e Famiglia del Fvg, Alessia Rosolen. Un incontro definito "proficuo e improntato al miglioramento dell'offerta dei Servizi per il Lavoro", avvenuto a Trieste nella sede della giunta regionale. "Il confronto tecnico è stato incentrato sull'analisi delle azioni fino ad oggi realizzate con particolare attenzione ai risultati ottenuti e alle performance positive realizzate. In una regione dove già i servizi per il lavoro sono in linea con i livelli essenziali delle prestazioni", hanno spiegato l'assessore Rosolen e il presidente Nicastro. "L'obiettivo comune è realizzare azioni su target specifici che possano poi diventare un modello di intervento di carattere generale, è una sfida complessa che vogliamo affrontare mettendo a fattore comune le competenze e capacità delle nostre strutture", concludono.