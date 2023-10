Valore Btp parte con slancio, 800 milioni nella 1° ora

Il Btp Valore ha avuto un avvio con slancio, raccogliendo quasi 800 milioni di euro nella prima ora di collocamento. I contratti sono 28.570 e l'emissione, con scadenza nel 2028, si concluderà il prossimo venerdì 6 ottobre. Questo Btp è riservato esclusivamente ai piccoli risparmiatori, gli investitori retail, e prevede, per la prima volta, cedole nominali pagate trimestralmente e una scadenza di 5 anni con un extra premio finale di fedeltà pari allo 0,5% del capitale investito. I tassi cedolari minimi garantiti sono del 4,10% per il primo, secondo e terzo anno e del 4,50% per il quarto e quinto anno.