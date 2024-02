Urso, 'stupisce che Morselli non sia venuta in audizione'

"Mi ha stupito apprendere che l'amministratore delegato di Acciaierie d'Italia non sia venuta nemmeno in audizione a dare le informazioni che il Parlamento ha ritenuto di chiedere. Queste informazioni non sono state date nemmeno al socio pubblico e ai commissari titolari degli impianti. Quello che è utile, e necessario, è che ci sia la piena partecipazione di tutti". Così il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, dopo un intervento in commissione Industria al Senato, dove sono in esame i decreti sull'ex Ilva. "Mi auguro che tutto il sistema Paese, così come sta avvenendo, si muova insieme per salvaguardare questo asset strategico così fondamentale, dimostrando che l'Italia ha una chiara e condivisa politica industriale. Ma per fare questo serve che tutti collaborino fornendo anche le informazioni necessarie", ha spiegato Urso.