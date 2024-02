Urso, 'preoccupante rialzo dell'Rc auto, lavoriamo a interventi'

"Il contesto di elevata inflazione del primo periodo 2023 e la graduale ripresa della mobilità al termine delle restrizioni associate alla pandemia hanno comportato un preoccupante rialzo dei prezzi dell'Rc auto". Lo dichiara il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, in una nota diffusa al termine della riunione sulle Commissione Allerta Rapida su andamento prezzi sulle assicurazioni sottolineando la necessità di "intervenire ancora affinché cali la dinamica inflattiva". "Il Governo è al lavoro per il riordino dell'intero sistema assicurativo nazionale, al fine di garantire efficienza e sostenibilità al settore, e tutela di cittadini e imprese. L'obiettivo è che nel comparto si registrino costi pari o inferiori a quelli degli altri Paesi europei.", ha dichiarato preannunciando nuove riunioni della commissione.