Urso, 'necessaria collaborazione per le infrastrutture digitali'

"La collaborazione nell'uso di infrastrutture è indispensabile per arrivare al massimo di sviluppo digitale". Lo afferma il ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, in un videomessaggio al primo Sustainability Day di Inwit 'Il valore delle infrastrutture digitali e condivise'. Urso sottolinea l'impegno del ministero "nella promozione di una copertura più ampia delle rete ad altissima capacità" che raggiunga tutte le aree del Paese e "l'importante ruolo innovativo dei neutral host" che realizzano servizi multi-operatore. "Le recenti modifiche al codice della comunicazione elettronica hanno migliorato la copertura delle reti", dichiara Urso, semplificato le procedure e innalzato i limiti elettromagnetici. "Ci siamo avvicinati alle indicazioni europee in vigore negli altri paesi europei" da anni e "abbiamo fatto - osserva - un passo in avanti, da tempo assolutamente necessario".