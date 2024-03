Urso incontra Vestager, 'Ue sia indipendente su semiconduttori'

"Intelligenza artificiale, meccanica quantistica e microelettronica sono i temi che ho approfondito nell'incontro bilaterale avuto oggi pomeriggio, a margine del G7 Industria, con la vicepresidente della Commissione Europea e Commissario Europeo per la Concorrenza, Margrethe Vestager", indica il minitro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso. "I recenti conflitti ci hanno dimostrato che, oggi più che mai, il nostro continente deve raggiungere l'indipendenza strategica e a questo fine in ambito G7 collaboreremo sui semiconduttori con la Commissione, per salvaguardare la nostra economia e le nostre industrie".