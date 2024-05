Urso, firmato protocollo Italia-Tunisia sullo sviluppo digitale

Il ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, ha firmato a Tunisi un protocollo sullo sviluppo digitale con focus sull'intelligenza artificiale e sulla connettività con il ministro delle Tecnologie della Comunicazione della Repubblica di Tunisia, Nizar Ben Neji. Nascono un gruppo di lavoro permanente sulla connettività, focalizzato sui temi delle infrastrutture dei cavi sottomarini per la trasmissione di dati sul piano intercontinentale, e un hub IA per l'Africa, come previsto dalla ministeriale G7 di Verona . "Con un focus sull'economia digitale e sulla connettività tra i nostri Paesi, questa intesa apre una nuova frontiera nella nostra cooperazione, quella del futuro" ha dichiarato Urso. L'Ia Hub, ha spiegato il ministro, "vuole realizzare partnership che consentano l'accesso per i Paesi Africani alla capacità di calcolo necessaria per i modelli di intelligenza artificiale, potenziando le infrastrutture locali e supportando lo sviluppo delle competenze". "La Tunisia per la sua posizione geografica può svolgere, insieme all'Italia, un ruolo chiave nella connettività tra Europa e Africa" ha osservato Urso.