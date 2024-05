Urso, accordo con Stellantis a giugno a Palazzo Chigi

"Un accordo di sviluppo potrà essere siglato già a giugno a Palazzo Chigi con gli altri ministri competenti in materia dopo gli ultimi approfondimenti tecnici sulle indicazioni ricevute dai sindacati". Lo ha detto il ministro delle Imprese e Made in Italy, Adolfo Urso al termine dei tavoli a Roma sugli stabilimenti Stellantis di Pomigliano e Cassino. Urso ha aggiunto che "per Pomigliano e Cassino le prospettive sono positive e con i nuovi modelli per Mirafiori e per Melfi siamo finalmente sulla strada giusta".