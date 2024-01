Unione Europea approva norme antiriciclaggio, limite contante fissato a 10mila euro

Le istituzioni dell'Unione Europea hanno concordato su uno dei regolamenti inclusi nel pacchetto antiriciclaggio, con l'obiettivo di tutelare i cittadini dell'UE e il sistema finanziario europeo dal riciclaggio di denaro e dal finanziamento del terrorismo. È stato stabilito un limite massimo di 10.000 euro per i pagamenti in contanti a livello europeo. I singoli Stati membri avranno la possibilità di imporre un limite inferiore, se lo riterranno opportuno. Inoltre, le entità come istituti finanziari, banche, agenzie immobiliari e servizi di gestione patrimoniale saranno tenute a verificare l'identità di coloro che effettuano transazioni occasionali in contanti comprese tra i 3.000 e i 10.000 euro.