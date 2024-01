Unicredit investirà 1 miliardo per campus e nuova sede a Milano

Unicredit ha in programma di investire 1 miliardo di euro per il campus a Milano che ospiterà la sua nuova sede centrale e riunirà i dipendenti attualmente nelle due torri di Piazza Gae Aulenti e in altri edifici nel capoluogo lombardo. Lo riporta Bloomberg e la banca non commenta. Unicredit, supportata da Prelios e Hines si è aggiudicata recentemente con un'offerta di 500 milioni la gara indetta da FS Sistemi Urbani per la cessione di due aree ferroviarie dismesse a Milano - Scalo Farini e Scalo San Cristoforo - , per una superficie totale di circa 620mila metri quadrati Oltre al nuovo Campus Unicredit (nell'area vicino alla stazione di Porta Garibaldi) dove, indicativamente nel 2030, la banca dovrebbe trasferirsi lasciando le torri di piazza Gae Aulenti, è previsto un Campus delle Arti dell'Accademia di Brera, che occuperà circa 20mila metri quadrati. Una certa quota (almeno il 22%) dovrà essere destinata ad housing sociale ed edilizia convenzionata con prezzi calmierati, stimati circa 2.500 appartamenti. Il 50% dell'area dovrà poi essere spazio verde pubblico.