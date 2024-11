Unfccc,per adattamento clima servono 340 miliardi all'anno

"I costi dell'adattamento stanno schizzando per tutti, specialmente per i paesi in via di sviluppo. Potrebbero salire a 340 miliardi all'anno nel 2030, raggiungendo 565 miliardi all'anno nel 2050". Lo ha detto il segretario esecutivo dell'agenzia dell'Onu per il cambiamento climatico, l'Unfccc, Simon Stiell, alla Cop29 di Baku. Per l'adattamento al cambiamento climatico nei paesi in via di sviluppo "abbiamo bisogno di fiumi di denaro. Devono essere più facili nell'accesso, specialmente per i paesi più vulnerabili, che spesso si trovano di fronte le barriere maggiori". "Non possiamo ignorante l'elefante nella stanza dell'adattamento - ha concluso Stiell -: c'è un enorme gap finanziario che dobbiamo colmare".