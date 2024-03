Un nuovo progetto Ford per garantire la produzione in Spagna

Ford ha annunciato un progetto che prevede la fabbricazione in Spagna di un nuovo "veicolo per passeggeri multi-energia": è quanto riportato da media iberici, che danno conto dell'esito di una riunione tra vertici della multinazionale e rappresentanti dei lavoratori. Tale piano, secondo quanto spiegato dal sindacato principale dei dipendenti spagnoli di Ford, Ugt, è considerato chiave per garantire la continuità della produzione nello stabilimento di Almussafes (Valencia), dove al momento fino a 700 lavoratori sono in cassa integrazione. "È una magnifica notizia per Valencia, per la Spagna e per i lavoratori di Ford Spagna", ha commentato su X il premier Pedro Sánchez, "la decisione dell'azienda di produrre veicoli elettrici garantisce la sostenibilità dello stabilimento di Almufasses per i prossimi anni". I dettagli relativi alla nuova linea di produzione devono ancora essere resi noti. Scelta da Ford per produrre veicoli elettrici a partire dal 2025, questa fabbrica sta affrontando da alcuni mesi un periodo di incertezza, dopo che il gruppo statunitense ha messo in stand-by i propri piani di investimento per dubbi sull'evoluzione degli scenari nel settore. A partire dal prossimo 17 aprile, ad Almussafes rimarrà in produzione solo il veicolo Kuga.