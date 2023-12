UE, negoziati su case green in fase conclusiva

Domani alle 16.30 avrà inizio quello che dovrebbe essere l'ultimo incontro negoziale in Europa per stabilire le regole volte a migliorare l'efficienza energetica degli edifici. Si prevede che l'incontro terminerà alle 19. Il condizionale è d'obbligo, considerato che la questione è stata al centro di un acceso dibattito in Paesi come Italia e Germania Sono ancora pochi i punti critici rimasti irrisolti dopo l'accordo raggiunto durante un lungo incontro negoziale tenutosi nella notte tra il 12 e il 13 ottobre. Il compromesso raggiunto due mesi fa ha riguardato gli standard minimi di efficienza degli edifici, con l'Europarlamento che ha difeso il principio dell'intervento prioritario sull'edilizia meno efficiente e gli Stati membri che hanno sottolineato la necessità di flessibilità Tuttavia, restano ancora da definire a livello politico elementi come l'obbligo di installare pannelli solari su edifici pubblici e non residenziali e il destino dei combustibili fossili nel riscaldamento. Inoltre, è necessario trovare un'intesa su alcuni dettagli non secondari, come la percentuale di risparmio medio di energia da raggiungere entro la fine del decennio.