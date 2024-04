Ue, Ita e Lufthansa hanno presentato nuovi impegni

Lufthansa e Ita hanno presentato nuovi impegni alla Commissione europea per ottenere il via libera alle nozze. Lo annuncia lo stesso esecutivo Ue, sottolineando che "le parti hanno presentato impegni volti a risolvere i problemi preliminari di concorrenza" rilevati e indicando che le soluzioni proposte saranno ora valutate "attentamente". Sotto la lente di Bruxelles vi sono in particolare diverse rotte a corto raggio che collegano l'Italia con l'Europa centrale, alcune tratte intercontinentali tra Italia e Usa, Canada e Giappone, e la posizione dominante di Ita su Milano-Linate. La scadenza per la decisione Ue è fissata al 6 giugno.