Trustpilot, nel 2023 rimosse 3,3 milioni di false recensioni

Ammontano a 3,3 milioni le recensioni false su aziende e prodotti rimosse nel 2023, mentre il totale delle recensioni è salito a un record di 54 milioni. E' quanto comunica Trustpilot, la piattaforma digitale nata nel 2007. La rimozione delle recensioni false rimane stabile anno su anno (6%), con la maggior parte di esse (82%) identificata dalla tecnologia di rilevamento automatizzato di Trustpilot. "La tecnologia di rilevamento delle recensioni false sta diventando più sofisticata grazie all'analisi di una crescente quantità di dati derivanti dall'aumento delle recensioni sulla piattaforma" rileva Trustpilot. Nel frattempo, oltre un milione di aziende sono state recensite, un quinto delle quali per la prima volta, aiutando i consumatori a prendere decisioni di acquisto informate. Trustpilot ha adottato misure decisive nel 2023 per aiutare i consumatori a prendere decisioni informate su dove spendere i loro soldi. L'anno scorso Trustpilot ha pubblicato quasi 7.000 avvisi pubblici sui profili aziendali delle imprese che violavano le linee guida, più del doppio rispetto all'anno precedente, e ha emesso 46.000 avvisi alle aziende che violavano le linee guida. Ciò ha portato Trustpilot a intraprendere anche azioni legali contro 10 aziende negli ultimi due anni, con tutti i danni ottenuti dai casi di successo donati a enti di beneficenza per i diritti dei consumatori come Citizens Advice nel Regno Unito.