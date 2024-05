Trenitalia,entro ottobre check-in automatico biglietti regionali

Validazione automatica dei biglietti regionali di Trenitalia a partire dal prossimo ottobre. Lo ha dichiarato Trenitalia al termine degli incontri con le associazioni dei consumatori di oggi, con le quali c'è stato un confronto sui temi legate al biglietto digitale regionale. Lo si legge in una nota dell'azienda. Tra i temi trattati nel corso dell'incontro ci sono stati il miglioramento dell'esperienza di viaggio dei clienti che utilizzano il check-in online, i suoi benefici, la tutela dei passeggeri che rispettano le norme. Infine, appunto, gli sviluppi della validazione automatica del biglietto, che è prevista entro il mese di ottobre. "Durante l'incontro con le associazioni - riporta ancora Trenitalia - è stato ribadito che, in caso di impossibilità ad effettuare il check-in del biglietto, i passeggeri sono tenuti ad avvisare il capotreno appena saliti a bordo. La mancata validazione o comunicazione al capotreno determinerà una sanzione di 5 euro". Ciononostante, "è stato evidenziato che entro ottobre si sta lavorando per un ulteriore sviluppo che consentirà l'attivazione automatica, ovvero il check-in automatico del biglietto alla partenza del treno", si legge ancora.