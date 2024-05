Trenitalia, in quattro mesi 2024 150 milioni di passeggeri

Nel primo quadrimestre 2024 sono stati movimentati 150 milioni di passeggeri con "700 milioni di euro di benefici sociali e ambientali grazie ai viaggi in treno". Sono alcuni dei dati forniti da Trenitalia durante il "Summer Experience" di Trenitalia Polo Passeggeri. Le destinazioni estive raggiunte grazie a Frecciarossa, Intercity, Eurocity, Euronight, Regionale, FS Treni Turistici Italiani, Busitalia e Ferrovie del Sud Est sono oltre 700. Nel dettaglio, l'offerta estiva prevede quotidianamente più di 270 Frecce, per oltre 130.000 posti offerti. Intercity e Intercity Notte viaggeranno verso più di 230 città (70 le mete estive). I 6.000 treni al giorno del Regionale raggiungeranno in modo capillare oltre 1.700 destinazioni, di cui 500 a vocazione turistica. Quest'estate, la rinnovata offerta estiva di FS Treni Turistici Italiani si arricchirà con l'Espresso Versilia e l'Espresso Riviera. Confermato l'Espresso Cadore che viaggerà tra Roma e Cortina e che quest'inverno - ha detto Corradi - "ha registrato un grande successo da replicare il prossimo anno". L'offerta del Polo passeggeri è completata dagli oltre 9.700 collegamenti quotidiani di Busitalia in Veneto, Umbria e Campania e dalle circa 1.000 corse in treno e bus di Ferrovie del Sud Est in Puglia. Cresce l'offerta intermodale, con collegamenti verso 19 porti e 23 aeroporti, ai quali si aggiungono 12 rotte FrecciaLink, in connessione con le Frecce e 159 link per mete turistiche in connessione con i treni del Regionale.