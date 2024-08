Toyota, la produzione globale a luglio cala dello 0,6%

L'aumento della concorrenza in Cina continua a pesare sulla produzione globale della Toyota. Nel mese di luglio la casa auto numero uno al mondo ha registrato un calo dell'output dello 0,6% a 804.610 unità. Nello specifico, fuori dal Giappone la flessione è stata dell'1% a 495.500, e ancora più marcata, pari al 9,6% in Cina. La ripresa a metà giugno delle linee produttive dell'auto ibrida Prius, sospesa a causa di un richiamo, ha compensato il blocco della produzione di altri tre modelli a seguito del recente scandalo sulla certificazione dei veicoli. Le vendite mondiali del costruttore auto nipponico sono scese dello 0,2% a 857.982 unità, con un rallentamento delle vendite in Nord America, e in Cina, dove i veicoli elettrici più economici prodotti localmente rimangono i maggiori concorrenti.