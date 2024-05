Tokyo (-0,1%), in calo la Cina. Yen in flessione sul dollaro

Le Borse asiatiche chiudono deboli con gli investitori che fanno scattare le prese di profitto dopo il rally delle sedute precedenti. L'attenzione è rivolta a venerdì quando si conosceranno una serie di dati sull'inflazione, tra cui quello degli Stati Uniti. Si tratta di uno dei principali elementi alla base delle prossime decisioni delle banche centrali sulla politica monetaria. Chiusura negativa per Tokyo (-0,1%). Sul fronte dei cambi lo yen conferma la fase di indebolimento sul dollaro, a 156,86, ed a 170,60 sull'euro. A contrattazioni ancora in corso sono in flessione anche Hong Kong (-0,1%), Shanghai (-0,5%), Shenzhen (-1,1%). Poco mosse Seul (-0,01%) e Mumbai (+0,05%). Sul fronte macroeconomico in arrivo dalla Germania l'indice dei prezzi all'ingrosso. Dagli Stati Uniti l'indice dei prezzi delle abitazioni e la fiducia dei consumatori.