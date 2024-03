Tod's, per il fondo Tabor va alzato il prezzo dell'Opa

Tabor Asset Management, che ha in portafoglio l'1,1% delle azioni di Tod's, ha pubblicato oggi - spiega una nota - "una lettera pubblica aperta in cui mette in dubbio la correttezza dei termini" dell'opa avviata da Crown Bidco (per il fondo L Catterton) su 9.255.498 azioni del gruppo della famiglia Della Valle. Chiede "al consiglio di amministrazione di Tod's di proteggere gli investitori di minoranza e a Crown BidCo di migliorare i termini dell'offerta, anche aumentando il prezzo". Invita poi "gli azionisti a riconsiderare la possibilità di aderire all'offerta al prezzo attuale, che secondo Tabor sottovaluta Tod's e i singoli marchi del gruppo". Tabor ha scritto anche al cda di Tod's sollevando "preoccupazioni ragionevoli riguardo a prezzo e tempi dell'offerta, chiedendo al consiglio di salvaguardare gli interessi degli azionisti di minoranza".