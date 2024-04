Tod's, l'assemblea approva il bilancio e rinnova il cda

L'assemblea degli azionisti di Tod's ha approvato il bilancio e rinnovato il consiglio di amministrazione. Dell'utile dell'esercizio, pari ad 39.044.589,20 euro, 38.544.412,19 vanno alla riserva straordinaria e 500.177,01 alla specifica riserva per il perseguimento di progetti di solidarietà nel territorio. Rinnovato il consiglio di amministrazione con nove componenti tutti tratti dall'unica lista di candidati presentata, quella dell'azionista di maggioranza Di.Vi. Finanziaria di Diego Della Valle & C. Lista con la quale l'azionista - come già noto - non ha proposto per il rinnovo Chiara Ferragni, Luca Cordero di Montezemolo, Luigi Abete. Il neoeletto consiglio di amministrazione ha confermato Diego Della Valle alla carica di presidente e Andrea Della Valle vicepresidente, attribuendo a deleghe di potere a entrambi ed al consigliere esecutivo Emilio Macellari. Diego e Andrea Della Valle e Emilio Macellari entrano nel comitato esecutivo, con Diego Della Valle presidente. In sede straordinaria l'approvazione di modifiche allo statuto che prevedono anche che l'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto avvengano esclusivamente per il tramite del rappresentante designato dalla società. Dall'assemblea anche 'autorizzazione al cda a procedere all'acquisto di azioni proprie, in una o più soluzioni, per l'importo massimo del 20% del capitale sociale, valida per 18 mesi