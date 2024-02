Tod's in Borsa sale del 17,4% a 42,7 euro

Tod's entra agli scambi in Borsa e guadagna il 17,4% a 42,7 euro, sotto il prezzo dell'Opa fissato a 43 euro per azione. L'offerta lanciata da Crown Bidco, società interamente controllata da un fondo privato gestito da una società affiliata di L Catterton Management Limited, riguarda il 36% del capitale di Tod's ad un prezzo di 43 euro per azione, con un premio del 17,59% che fissa il valore dell'operazione a 512 milioni di euro. Crown Bidco, spiega una nota di L Catterton, è l'unico offerente dell'Opa per Tod's e, in quanto tale, l'unico soggetto che acquisterà e pagherà le azioni portate in adesione, attraverso conferimenti di capitale nell'offerente che saranno effettuati dai fondi L Catterton. Della Valle aderirà all'offerta con una quota delle proprie azioni (rappresentanti il 10,45% del capitale sociale di Tod's) e non conferirà le restanti azioni; mantenendo quindi il controllo esclusivo su Tod's. Delphine, controllata di Lvmh e azionista di minoranza di Tod's, manterrà la partecipazione esistente. Della Valle, Delphine e L Catterton sono soggetti che agiscono di concerto nell'ambito dell'offerta, in ragione di alcuni impegni che assumeranno come azionisti di Tod's, anche in relazione alla fusione finalizzata al delisting. L Catterton non è controllata da Lvmh, che è titolare solo di una percentuale di minoranza degli investimenti in L Catterton. L Catterton opera in modo completamente indipendente da Lvmh ed ha la discrezione esclusiva sulle decisioni di investimento e di gestione del portafoglio.