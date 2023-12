Tim, Rossi, il mondo cambia, cambia anche tu

Gli ultimi anni sono stati a tratti burrascosi, a causa di motivazioni generali (in primo luogo la pandemia da Covid-19 che ha colpito tutto il mondo) e specifiche dell'azienda stessa. Tim ha infine deciso di intraprendere una strada nuova, difficile ma promettente, secondo me l'unica che le possa consentire di superare le difficoltà ereditate dal passato e guardare con fiducia al futuro che si sta delineando per le telecomunicazioni nel mondo. Il mondo cambia, il settore cambia, è necessario che anche Tim cambi. Queste sono le parole di augurio per Natale e per il nuovo anno del Presidente Salvatore Rossi ai colleghi, in occasione della sua uscita dall'azienda dopo oltre quattro anni.