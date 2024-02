Tim migliora il rating nel carbon disclosure project

Tim migliora il suo rating, con una A sia in Brasile che in Italia e si posiziona fra le aziende leader nella lotta al climate change su oltre 21.000 imprese valutate. La CDP (ex Carbon Disclosure Project) alza il suo rating (da B l'anno scorso) riconoscendo "una strategia di decarbonizzazione che fissa obiettivi ESG di lungo termine nel Piano Industriale e punta a ridurre le emissioni di gas serra attraverso l'efficienza energetica, l'utilizzo crescente di energia rinnovabile e la scelta di fornitori sostenibili".