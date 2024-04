Tim chiude positiva in Borsa (+1,7%) nel giorno dell'assemblea

Seduta in rialzo per Tim in Piazza Affari nel giorno dell'assemblea che, tra l'altro, ha nominato Alberta Figari nuova presidente e confermato Pietro Labriola amministratore delegato: il titolo ha chiuso in aumento dell'1,79% a 0,228 euro, dopo un massimo di seduta a quota 0,237 quando ha anche guidato il listino Ftse Mib dei gruppi principali. Forti gli scambi: nella giornata sono passate di mano 440 milioni di azioni del gruppo Tlc contro i 160 milioni della vigilia.