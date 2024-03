Thales Alenia Space, nessun impatto in Italia del piano esuberi

Relativamente all'annuncio di Thales dei giorni scorsi sui 1.300 esuberi nella joint venture Thales Alenia Space, fonti vicino a alla joint venture italofrancese (Thales 67%, Leonardo 33%), fanno sapere che non si prevede alcun impatto occupazionale per le sedi in Italia di Thales Alenia Space, dove vengono realizzati sistemi relativi ai domini spaziali di osservazione, esplorazione, navigazione satellitare e telecomunicazioni per la Difesa. Il gruppo Thales ha annunciato nei giorni scorsi un progetto di riorganizzazione per Thales Alenia Space che coinvolge circa 1.300 posti di lavori di cui mille in Francia. La società spiega che saranno riassorbiti nel gruppo tra il 2024 ed il 2025 garantendo il confronto con i sindacati. Pesa la domanda "strutturalmente più debole" nel settore delle telecomunicazioni commerciali. Nello stesso periodo il gruppo Thales prevede 7mila nuove assunzioni in Francia per far fronte - indica - all'attesa di forte crescita negli altri segmenti di business.