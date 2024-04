Tesla riduce i costi, taglia il 10% della sua forza lavoro

Tesla taglia del 10% la propria forza lavoro a livello globale. In una email ai dipendenti riportata dall'agenzia Bloomberg, Elon Musk spiega che l'iniziativa è dovuta in alcuni casi alla duplicazione dei ruoli ma soprattutto alla necessità di ridurre i costi. "Mentre ci prepariamo alla prossima fase della nostra crescita, è estremamente importante guardare a ogni aspetto della società per ridurre i costi e aumentare la produttività", mette in evidenza Musk.