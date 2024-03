Terna chiude il 2023 con un utile di 885 milioni, +3,3% (2)

Gli investimenti di Terna sono cresciuti del 30,4% a 2,29 miliardi nel 2023, mentre l'indebitamento finanziario netto è salito da 8,57 a 10,49 miliardi. Tra i principali interventi a bilancio per il 2023 il gruppo indica gli avanzamenti del 'Tyrrhenian Link,' sia nel 'Ramo Est', fra Campania e Sicilia, sia nel 'Ramo Ovest' fra Sicilia e Sardegna. A questi si aggiungono quelli per l'Adriatic Link, il nuovo elettrodotto sottomarino che unirà Abruzzo e Marche. Realizzato anche il collegamento fra l'isola d'Elba e il continente, entrato in esercizio a luglio 2023. Terna indica poi gli interventi per "incrementare la sicurezza e l'efficienza della rete elettrica in alta e altissima tensione nelle aeree interessate dai Giochi Olimpici e Paraolimpici di Milano-Cortina 2026, gli interventi per accrescere la capacità di scambio fra le diverse zone del mercato elettrico in Sicilia (collegamento Paternò-Pantano-Priolo) e fra la Sicilia e la Calabria (collegamento Sorgente-Rizziconi), oltre alle attività realizzative dei collegamenti Colunga-Calenzano (fra Emilia-Romagna e Toscana) e delle stazioni elettriche di Cerignola (Foggia) e di Magenta (Milano). A questi si affianca il proseguimento del piano di installazione delle apparecchiature Statcom, ossia i reattori e compensatori sincroni per la sicurezza della rete.