È stato depositato questo pomeriggio l'emendamento del governo al decreto Superbonus, all'esame della commissione Finanze del Senato, che prevede il differimento dal 30 aprile al 30 giugno 2024 del termine per i Comuni per approvare i piani finanziari e le tariffe relativi alla Tari. Lo comunica l'ufficio stampa del ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani.