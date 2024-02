Tavares, 'abbiamo bisogno di tutte le fabbriche italiane'

"Per raggiungere l'obiettivo di un milione di veicoli abbiamo bisogno di tutti gli stabilimenti italiani, quindi c'è sicuramente un futuro per Pomigliano e per Mirafiori. Arriveranno nuovi modelli, ma non posso dire ancora quali. La Panda sarà sostituita". Lo ha detto l'amministratore delegato di Stellantis, Carlos Tavares, in un incontro con i giornalisti italiani sui conti 2023. "Siamo soddisfatti degli incentivi. E' un'ottima decisione, ringraziamo il governo. I consumatori ne trarranno beneficio. Per raggiungere l'obiettivo di produrre un milione di veicoli dobbiamo lavorare con il governo italiano ed è quello che stiamo facendo", ha spiegato Tavares. "Pomigliano - ha detto - è al massimo della capacità produttiva, il livello di attività è molto solido. Abbiamo bisogno di più Panda, l'attuale modello cesserà nel 2026 e sarà sostituito. L'Alfa Romeo Tonale è un successo, sarà esportata anche negli Stati Uniti come la Hornet e quindi lo stabilimento continuerà a produrre a pieno regime". Per quanto riguarda Mirafiori Tavares ha detto che "la 500 elettrica è vittima della mancanza di incentivi in Italia e in Germania. La cassa integrazione a Mirafiori - ha osservato - è dovuta alla domanda insufficiente. La 500 è un prodotto premium e per fare volumi servono incentivi, appena saranno approvati in Italia e in Germania le cose andranno molto meglio".