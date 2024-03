Tajani, nel 2024 1,65 miliardi di finanziamenti alle imprese

"Il Governo sostiene le imprese esportatrici con misure concrete. Nel 2023 abbiamo supportato le nostre aziende mettendo a loro disposizione 1,65 miliardi di finanziamenti erogati tramite Simest a condizioni molto vantaggiose. Insieme ad Ice abbiamo poi realizzato 960 iniziative promozionali in tutto il mondo, per un valore di 205 milioni di Euro. Quest'anno confermiamo con ulteriori 1,65 miliardi di euro il nostro impegno sul fronte dei finanziamenti agevolati alle imprese, un elemento tanto più importante in una fase di tassi di interesse ancora elevati". Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, alla Cabina di regia per l'internazionalizzazione al Ministero delle Imprese e del Made in Italy. "Con Ice - ha proseguito Tajani - sono già programmate oltre 600 iniziative, con un budget di 140 milioni di Euro, cui si aggiungeranno circa 170 milioni di Euro per iniziative a partire dal mese di settembre. Intendiamo, attraverso questo impegno, supportare le nostre imprese con ancora maggior vigore nel diversificare i mercati di sbocco, guardando all'evoluzione della geografia del commercio internazionale, e promuovendo un Made in Italy autentico e di qualità. In questo sforzo corale, la nostra rete diplomatica all'estero - Ambasciate, Consolati, Rappresentanze Permanenti e Uffici dell'Agenzia Ice - è pienamente mobilitata".