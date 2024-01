Superbonus, il 15% dei lavori nei condomini ancora da completare

Il 15% dei lavori dei condomini idonei al superbonus non era ancora stato completato entro il 31 dicembre dell'anno scorso. Tale percentuale si riduce a circa il 5% per le cosiddette villette. Questi dati emergono dalle informazioni fornite dall'Enea e riportate da Confedilizia durante l'audizione sul decreto in discussione presso la commissione Finanze della Camera. Secondo gli ultimi dati aggiornati fino alla fine del 2023, un totale di 104.856 condomini ha accumulato investimenti ammissibili per una detrazione fiscale pari a 64,01 miliardi di euro. Il totale dei lavori effettivamente realizzati ammonta a 54,32 miliardi di euro, corrispondente all'84,9%.