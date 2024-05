Stranieri cercano casa a Milano e Roma, Como al quinto posto

Sono Milano e Roma le città preferite dagli stranieri per comprare casa in Italia. Soprattutto se la casa è di lusso. Il capoluogo lombardo assorbe ben il 19% delle richieste di abitazioni di pregio, seguita a breve distanza dalla capitale che intercetta il 18,6% degli interessati. Battute Firenze e Venezia, mentre Como, tradizionale meta dei sogni per le sue affascinanti ville affacciate sul lago, si piazza al quinto posto. Al sesto un'altra località simbolo dell'Italia e del bel vivere, Capri che, con quasi il 2,5% delle ricerche totali dall'estero, batte anche Napoli, ferma all'1,6%. Nelle prime 10 posizioni trovano posto anche Torino, e altre due rinomate mete di vacanza note in Italia e all'estero: Portofino (1,3%) e Forte dei Marmi (1%). E' la fotografia scattata da LuxuryEstate.com, il portale specializzato negli immobili di lusso partner di Immobiliare.it.