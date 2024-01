Stellantis, tutte le Maserati saranno prodotte in Italia

Tutti i modelli Maserati - l'unico marchio di lusso del gruppo Stellantis - oggi in produzione e quelli futuri sono e saranno 100% disegnati, sviluppati e prodotti in Italia. Lo afferma, in una nota, Stellantis. Maserati, il primo marchio di lusso italiano a sviluppare e produrre vetture 100% elettriche, si sta muovendo verso un piano di crescita rivolto a una redditività sostenibile nel lungo termine. La gamma Maserati, interamente disegnata, sviluppata e prodotta in Italia, è distribuita in 70 Paesi nel mondo, con un tasso di esportazione dell'86%; Modena continua a essere il cuore pulsante della casa del Tridente. "Guidati dal nostro cuore modenese - spiega Davide Grasso, ceo di Maserati - stiamo avanzando a pieno regime per guidare il cambiamento verso l'elettrificazione, con la versione 100% elettrica di due dei nostri modelli iconici già in commercio e un altro modello in arrivo quest'anno. Offriremo ai nostri affezionati clienti le Maserati più potenti di sempre, spingendoci oltre i confini del piacere di guida, in una nuova era. Con la nostra visione e il nostro piano strategico a lungo termine vogliamo lasciare un segno nel mondo del lusso grazie all'eccellenza manifatturiera italiana, puntando costantemente su una qualità distintiva e costruendo il nostro futuro con un modello di business dedicato, per garantire ai clienti i prodotti migliori che riflettono i valori della casa del Tridente". Maserati . si legge nella nota Stellantis - rientra nel piano strategico di Stellantis Dare Forward 2030 annunciato il primo marzo 2022, ed è parte integrante dell'organizzazione a matrice globale. Tutti i nuovi modelli Maserati saranno dotati di motori 100% elettrici. Il 2024 è un anno fondamentale per l'evoluzione e la crescita dell'azienda, specialmente in considerazione delle sfide e dei cambiamenti che i marchi del lusso nel settore automotive sono chiamati ad affrontare a livello mondiale.