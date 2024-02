Stellantis conferma Torino polo per mobilità sostenibile

"Stellantis valuta positivamente l'incontro a Torino, ribadendo il sostegno a iniziative chiave a Mirafiori nell'ambito del piano Dare Forward 2030, con l'obiettivo di trasformare il sito in un polo innovativo per la mobilità sostenibile entro il 2038". Lo afferma l'azienda in una nota diffusa dopo l'incontro che si è svolto oggi a Torino, presso Palazzo civico. La delegazione aziendale era guidata da Davide Mele, responsabile Corporate Affairs di Stellantis Italia e Daniele Chiari, responsabile relazioni istituzionali di Stellantis Italia e Giuseppe Manca responsabile delle Risorse umane di Stellantis Italia.