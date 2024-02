Standard Ethics alza a positivo outlook di breve periodo di Mps

Standard Ethics ha migliorato l'outlook di breve periodo di Banca Monte dei Paschi di Siena che passa da 'Stabile' a 'Positivo'. L'agenzia di rating evidenzia il valore degli interventi effettuati a seguito del piano Industriale 2022-2026 e la definizione da parte della banca del nuovo piano di sostenibilità e delle azioni finalizzate all'integrazione dei fattori Esg (Environmental, Social, Governance) nella strategia aziendale e nel framework di gestione dei rischi, nonché al perseguimento degli impegni presi in coerenza con le linee guida internazionali in tema di sostenibilità di Onu, Ocse e Unione Europea. Standard Ethics ha, inoltre, confermato il Corporate Standard Ethics Rating 'EE' portando a 12-24 mesi la stima per l'upgrade a 'EE+'.