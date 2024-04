Staffetta, prezzo benzina self sale e sfiora 1,9 euro

Salgono i prezzi medi dei carburanti con il gasolio self che torna sopra quota 1,8 euro al litro e la benzina a un passo da 1,9 euro al litro: Secondo i dati comunicati dai gestori all'Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 18mila impianti: la benzina self service si vende in media a 1,897 euro al litro (+5 millesimi, compagnie 1,904, pompe bianche 1,883). Il diesel self service si vende in media a 1,801 euro al litro (+4, compagnie 1,807, pompe bianche 1,788). Il prezzo della benzina servito medio è di 2,035 euro/litro (+5, compagnie 2,078, pompe bianche 1,948), mentre quello del diesel servito è a 1,941 euro al litro (+3, compagnie 1,983, pompe bianche 1,854). Il Gpl servito si vende in media a 0,715 euro al litro (invariato, compagnie 0,724, pompe bianche 0,705), il metano servito a 1,327 euro al kg (+1, compagnie 1,346, pompe bianche 1,310), e il Gnl a 1,154 euro/kg (+18, compagnie 1,147 euro/kg, pompe bianche 1,160 euro/kg). Questi sono i prezzi sulle autostrade: benzina self service 1,975 euro al litro (servito 2,236), gasolio self service 1,898 euro al litro (servito 2,164), Gpl 0,850 euro al litro, metano 1,472 euro al kg, Gnl 1,169 euro al kg.