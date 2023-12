Spread Btp-Bund tedesco a 156,6 punti, apertura in rialzo

In apertura di seduta, il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi si è attestato a 156,6 punti, in rialzo rispetto ai 154,9 segnati venerdì scorso in chiusura. Il rendimento annuo italiano è rimasto invariato al 3,52%, mentre quello tedesco è sceso di 1,9 punti, attestandosi all'1,95%.