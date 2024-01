Spread Btp-Bund invariato, rendimenti in aumento

La chiusura dello spread tra Btp e Bund è rimasta sostanzialmente invariata, con il differenziale di rendimento tra il decennale italiano e quello tedesco fermo a 168,8. I rendimenti dei bond, invece, sono saliti, in seguito alla mancanza di aspettative per un imminente taglio dei tassi da parte delle banche centrali. Il rendimento del Btp è aumentato di 3 punti base, attestandosi al 3,84%, recuperando parte delle perdite registrate durante la seduta in seguito ai dati sull'inflazione europea e sul mercato del lavoro americano.