Spread Btp-Bund chiude a 166 punti in rialzo

Lo spread tra Btp e Bund ha concluso l'ultima seduta dell'anno in rialzo a 166,2 punti base, sopra i 165 punti della chiusura di giovedì. Il rendimento del decennale italiano è salito al 3,68%, rispetto al 3,58% della vigilia. L'attesa per un cambiamento nella politica sui tassi delle banche centrali nel 2024 ha fatto scendere nell'ultima parte del 2023 i rendimenti dei titoli di Stato rispetto ai valori raggiunti all'inizio dell'anno, quando quello del Btp decennale era arrivato al 5% e lo spread col Bund tedesco a 210 punti, in linea con i rialzi dei tassi decisi dalla Bce e dalla Fed.