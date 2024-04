Spohr, su Ita-Lufthansa ok di Bruxelles atteso in estate

"Ci aspettiamo il via libera in estate". Lo ha detto l'amministratore delegato di Lufthansa, Carsten Spohr, riferendosi all'autorizzazione Commissione europea sull'acquisizione della quota di Ita. "C'è un'estensione", "sono ancora ottimista che ci sia una soluzione" ma "ci sono linee rosse che non supereremo", ha aggiunto parlando in una conferenza stampa virtuale da Francoforte sui risultati del primo trimestre della compagnia aerea tedesca.