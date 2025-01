Sostenibilità e resilienza delle materie prime critiche: accordo tra Ministero e Cdp

Un'analisi relativa alla sostenibilità e resilienza delle catene del valore delle materie prime critiche necessarie per la transizione energetica e digitale. E' quanto prevede il protocollo fra il Ministero delle Imprese e del Made in Italy e Cassa Depositi e Prestiti, nell'ambito del Programma InvestEU.

L'intesa tra il Ministero e Cdp si inserisce nell'alveo delle decisioni assunte dalla Commissione Europea, in particolare in merito al Piano d'azione per le materie prime critiche e all'Alleanza europea per le materie prime e, successivamente, all'entrata in vigore del Regolamento Ue. La partnership viene realizzata grazie alle risorse messe a disposizione dall'Unione Europea, nell'ambito del Programma InvestEU e dalla stessa Cdp.

Cdp, nel suo ruolo di Advisory Partner della Commissione europea, affiancherà il Ministero nell'analisi delle best practices a livello internazionale al fine di identificare, attraverso una valutazione strategico-comparativa, fattori abilitanti e possibili soluzioni adattabili al sistema industriale Italiano per garantire la sostenibilità e la resilienza dell'approvvigionamento delle materie prime critiche.

L'attività si incentrerà sull'approfondimento delle tematiche dell'estrazione, della raffinazione, della produzione e del riciclo, con specifico riferimento alla transizione energetica e digitale, al fine di individuare le opportunità di intervento a sostegno dell'industria italiana nei segmenti di tale catena del valore strategica.